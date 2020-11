Twee coronapatiënten op Curaçao en Aruba overleden

Op Curaçao is woensdag een persoon in het CMC-ziekenhuis overleden die was besmet met het coronavirus. Het is de tweede coronadode op het eiland. Ook op Aruba is woensdag een patiënt overleden, het gaat om de 39e coronadode.

In maart overleed de eerste coronapatiënt op Curaçao, dat was een Nederlandse toerist. Vorige maand overleed een Bonairiaanse huisarts in het CMC, maar omdat hij voor medische behandeling was ingevlogen, is hij opgenomen in de Bonairiaanse statistieken.

Op Curaçao zijn 277 mensen momenteel besmet, 722 mensen zijn genezen. In totaal zijn er daarmee meer dan duizend besmettingen geregistreerd. Op Curaçao is er de afgelopen tijd geen sprake van een stijging. Het aantal besmettingen fluctueert rond de 300.

Op Aruba zijn momenteel 166 mensen besmet met het coronavirus. Het totale aantal besmettingen sinds maart van dit jaar is de 4500 overstegen. Aruba had zo’n twee maanden geleden meer dan 1600 actieve besmettingen.

Sint-Maarten kent weer een lichte stijging in de afgelopen dagen en heeft nu 80 besmettingen. Het totale aantal besmettingen bedraagt 870, op het eiland zijn 22 sterfgevallen bekend.

Op Bonaire was woensdag 1 persoon besmet met het coronavirus. In totaal zijn er 135 besmettingen geregistreerd, 3 mensen zijn overleden. Op Saba en Sint-Eustatius zijn al enige tijd geen besmette patiënten meer. Op de twee eilanden is niemand overleden aan de gevolgen van Covid-19.