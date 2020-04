Twee coronabesmettingen op Sint-Eustatius

Op Sint-Eustatius zijn twee besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Op het eiland - een bijzondere Nederlandse gemeente - was tot nu toe nog niemand positief getest op het besmettelijke virus.

Het gaat om een stel dat op 15 maart op Sint-Eustatius aankwam en daarvoor in Nederland was geweest. Later kregen ze symptomen. Ze hebben de afgelopen periode in quarantaine doorgebracht.

In de andere bijzondere gemeenten van Nederland in het Caribisch gebied, Bonaire en Saba, zijn nog geen besmettingen geregistreerd.

De autoriteiten benadrukken dat mensen zich aan de beperkende maatregelen moeten houden, zoals afstand houden van elkaar. Havens en luchthavens op de eilanden zijn gesloten.

Het aantal besmettingen in de rest van het Caribisch deel van het Koninkrijk is aanmerkelijk hoger. Zo zijn er op Sint-Maarten zes gevallen geregistreerd, op Curaçao elf en op Aruba is er sprake van 55 corona-besmettingen.