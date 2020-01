Twee circusartiesten gewond naar ziekenhuis na val nok Carré (3)

Twee circusartiesten zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht nadat ze tijdens een act vanuit de nok van theater Carré waren gevallen. Een van hen is zwaargewond geraakt. Dat meldt de politie.

Volgens een politiewoordvoerder vielen de artiesten ongeveer tien meter naar beneden. De voorstelling is meteen beëindigd en het publiek is naar buiten geleid. Dat gebeurde in alle rust, zegt een politiewoordvoerder.

Het ongeval wordt gezien als een bedrijfsongeval, wat betekent dat de Inspectie SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) onderzoek gaat doen.

Het Wereldkerstcircus viert dit jaar het 35-jarig jubileum in Carré, met drie voorstellingen per dag van vrijdag tot en met zondag 5 januari. Aan deze editie werken ongeveer honderd circusartiesten mee uit Rusland, China, Amerika, Mexico, Argentinië, Italië, Spanje, Duitsland en Oezbekistan.

Het ongeval gebeurde tijdens de uitverkochte voorstelling die om 16.00 uur was begonnen.