Twee begeleiders bij verlof Pompekliniek

Tbs’ers die in de Pompekliniek in Nijmegen verblijven, krijgen voorlopig twee in plaats van één begeleider mee als ze op verlof mogen. Het verloftraject gaat woensdag weer van start, aldus een woordvoerder van de behandelkliniek van de Pompestichting.

Alle verloven werden vrijdag ingetrokken, nadat de 40-jarige Ronald van Z. er die dag vandoor ging tijdens een uitstapje op de fiets. Drie weken geleden vluchtte een 42-jarige tbs’er uit de Nijmeegse kliniek op dezelfde manier. Deze man verdween in Malden, vlakbij Nijmegen. Hij werd een dag later opgepakt op een camping in Zeeland.

Van Z. is volgens het Openbaar Ministerie nog niet teruggevonden. Maandag deed justitie een dringende oproep om naar de man uit te kijken. De zedendelinquent is volgens zijn advocaat „niet acuut gevaarlijk.” Hij zou ontevreden zijn geweest over zijn behandelmogelijkheden.