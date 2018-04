Twee arrestaties voor kluisjesroof Oudenbosch

De politie heeft maandagochtend twee mannen aangehouden voor de geruchtmakende roof uit de kluisjeskelder van de Rabobank in Oudenbosch, begin maart. Het gaat om twee medewerkers van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN dat door de bank werd ingehuurd voor de beveiliging van de kluisjes, aldus een politiewoordvoerder.

De verdachten komen uit Roosendaal en Etten-Leur. Hun huizen worden maandagochtend door de politie doorzocht.

Op maandag 5 maart werd ontdekt dat kluisjes in de kelder van het bankgebouw waren leeggeroofd. De kelder telt ongeveer zeshonderd kluisjes. Over de precieze omvang van de buit hebben de bank en de politie nooit mededelingen gedaan.

Vanaf het begin heeft de politie er rekening mee gehouden dat de daders hulp hebben gehad van binnenuit. De opvallende kluiskraak was goed voorbereid en professioneel uitgevoerd.

Eerder deze maand werd bekend dat de politie ook beveiligingsbedrijf EBN in het vizier had. De server van het bedrijf was in beslag genomen. EBN liet destijds weten mee te werken aan het onderzoek van de politie en is ook bezig met een intern onderzoek.