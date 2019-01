Twee arrestaties om reeks mislukte plofkraken

De Amsterdamse politie heeft twee mannen aangehouden voor een reeks mislukte plofkraken tussen eind oktober en begin deze maand. Het zijn twee Amsterdammers van 22 en 26 jaar. Mogelijk volgen nog meer arrestaties.

Het gaat om negen plofkraken in Amsterdam en een in Aalsmeer. In alle gevallen op een na was sprake van flinke schade aan geldautomaten, gevels en panden. Bij geen van de plofkraken werd iets buitgemaakt. Een aantal malen moesten omliggende woningen worden ontruimd, omdat er nog explosieven konden liggen. De recherche onderzoekt of er verband is tussen de incidenten.