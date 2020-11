Twee arrestaties om ‘Biden-graffiti’ in Gouda

Vanwege een incident in de stationstunnel in Gouda met graffiti heeft de politie twee aanhoudingen verricht. Dat meldt een politiewoordvoerder na berichtgeving van het AD. Die meldt zondag dat twee mannen van 23 en 28 jaar uit Gouda zijn aangehouden, nadat in de tunnel en op een elektriciteitskastje ‘kill Joe Biden’ was geschreven.

De politiewoordvoerder kon zondagavond niets zeggen over wat er met de graffiti in de stationstunnel was gekalkt. Volgens de krant werd de politie gealarmeerd nadat op camerabeelden drie verdachte mannen te zien waren. De twee arrestanten zouden op heterdaad zijn betrapt. De politie zou nog op zoek zijn naar een derde verdachte. Op foto’s op de website van het AD is inderdaad te zien dat op een muur en een elektriciteitskastje in het blauw de tekst ‘kill Joe Biden’ staat geschreven.