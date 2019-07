De politie in Rotterdam heeft maandagochtend twee mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij in het Limburgse Kerkrade. Het slachtoffer is een 24-jarige man uit Landgraaf die in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt.

De verdachten zijn een 23-jarige vrouw uit Simpelveld en een 22-jarige man uit Kerkrade. Het is niet duidelijk of ze het slachtoffer kennen. Ook de aanleiding voor de steekpartij is nog niet bekend.