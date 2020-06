In Rotterdam is in de nacht van woensdag op donderdag meerdere keren geschoten. Dat gebeurde op de Treek in Zuid. Een man raakte licht gewond, meldt de politie die twee verdachten heeft aangehouden.

De schoten werden rond 02.00 uur gelost. Volgens de politie was het slachtoffer aanspreekbaar. Op de nabijgelegen Groenezoom arresteerden agenten met getrokken wapens twee verdachten. Ze zijn meegenomen naar het bureau en hun auto is in beslag genomen.