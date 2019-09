Twee arrestaties na schietpartij Rotterdam

De politie heeft twee verdachten aangehouden na de schietpartij waarbij zondagavond een 26-jarige Rotterdammer zwaargewond raakte. Het slachtoffer werd voor een café op de Nieuwe Binnenweg onder vuur genomen en ligt in het ziekenhuis.

De aangehouden verdachten zijn een man die met een schotwond een Rotterdams ziekenhuis werd binnengebracht en zijn begeleider. Hun identiteit is niet bekendgemaakt. Een politieteam onderzoekt of er een relatie is met de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg en is op zoek naar getuigen en camerabeelden.

De politie weet nog niet of de 26-jarige Rotterdammer ook echt het doelwit was. „Of de kogels voor hem bedoeld waren, is nog onderwerp van onderzoek”, zegt een woordvoerder.