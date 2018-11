De politie heeft in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop twee arrestaties verricht na een plofkraak. Op het Kennedyplein werd een geldautomaat tot ontploffing gebracht, waarna de verdachten ervandoor gingen.

Met hulp van de helikopter zijn de twee aangehouden. Ze zaten in een busje. Een speciale dienst van de politie onderzoekt of in het busje nog explosieven liggen.