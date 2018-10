Twee arrestaties na aanslagen Oss/Eindhoven

In verband met een reeks brandstichtingen en explosies veelal in de regio Oss en Eindhoven, zijn vrijdag een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen zonder verblijfplaats aangehouden. De recherche arresteerde de twee mannen op een vakantiepark in Belfeld in Limburg. Bij een doorzoeking van het vakantiehuisje, waar ze al enige tijd verbleven, vond de politie vuurwapens, veel drugs en duizenden euro’s contant.

De verdachten worden onder meer in verband gebracht met brandstichtingen en ontploffingen in en bij woningen, een café en een auto. Daarbij raakte niemand gewond, doordat eventuele aanwezigen tijdig konden ontsnappen. Er ontstond wel schade. De incidenten deden zich voor tussen februari en medio september. Mogelijk is er ook een verband met het gooien van een brandbom bij een woning in Haarlem, in februari.

Een 25-jarige vrouw die ook in het huisje was, werd eveneens aangehouden. De politie zoekt nog een vierde verdachte.