Twee arrestaties in onderzoek crypto-telefoons

In het grootschalige onderzoek naar versleutelde berichten op de server van het Nederlandse bedrijf Ennetcom, die vorig jaar in Canada in beslag is genomen, zijn deze week twee mannen gearresteerd. Het gaat om een 30-jarige man uit Amstelveen en een 42-jarige man uit Hippolytushoef. Zij gebruikten alle twee crypto-telefoons van Ennetcom, laat het Openbaar Ministerie (OM) weten.

De opsporingsdiensten kregen eerder dit jaar toegang tot 3,6 miljoen versleutelde berichten, afkomstig van computerservers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom in Canada. Deze gegevens, onder meer uit versleutelde berichten via aangepaste smartphones van criminelen, hebben bewijs opgeleverd voor tientallen strafrechtelijke onderzoeken naar liquidaties, gewapende overvallen, drugshandel, witwassen, pogingen tot moord en andere georganiseerde criminaliteit. De servers werden in april 2016 uit de lucht gehaald en gekopieerd op verzoek van het Landelijk Parket van het OM.

De twee mannen die deze week zijn opgepakt, worden verdacht van betrokkenheid bij de invoer van 260 kilo cocaïne aan boord van een viskotter uit Urk begin juni. De rechter-commissaris bepaalde vrijdag dat ze nog twee weken vast blijven zitten. In dit onderzoek heeft de FIOD eerder al vijf mannen aangehouden in de haven van Harlingen.