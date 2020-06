Twee arrestaties in drugs- en witwasonderzoek Limburg

De politie heeft in Limburg twee mannen aangehouden in een onderzoek naar handel in harddrugs en witwassen. Bij invallen op vijf verschillende locaties in Maastricht en Meerssen werden enkele honderdduizenden euro’s en vermoedelijk zo’n 20 kilo cocaïne aangetroffen. Ook zijn een geldtelmachine, een sealapparaat en een auto in beslag genomen.

De arrestaties vonden zaterdagavond plaats. De verdachten zijn 30 en 33 jaar en komen uit Maastricht. De politie meldt dat bij het doorzoeken van de panden speurhonden zijn ingezet, „omdat we weten dat criminelen vaak hele inventieve manieren hebben om bijvoorbeeld geld of verdovende middelen te verstoppen”.