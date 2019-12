Twee arrestaties bij vondst 2500 kilo vuurwerk

Twee mannen zijn vrijdag in Hendrik-Ido-Ambacht aangehouden voor bezit van (en vermoedelijk handel in) illegaal vuurwerk. De partij van 2500 kilo lag opgestapeld in een container en bevatte onder meer cobra’s en mortierbommen.

Na een melding betrapten agenten een 32-jarige man uit Zwijndrecht die tussen de container en zijn auto heen en weer liep met dozen. De container stond op een opslagterrein. Later kwam de tweede verdachte (28 jaar, uit Zwijndrecht) in beeld. In zijn schuur en auto lag 45 kilo illegaal vuurwerk.

Mortierbommen mogen alleen worden gebruikt door professionals in vuurwerkshows.