Twee agenten gewond bij aanhouding in Den Haag

Twee agenten in Den Haag zijn zaterdagochtend vroeg gewond geraakt bij de aanhouding van een 41-jarige man. Een agent liep een hersenschudding op door een kopstoot die de verdachte gaf toen die geboeid naar een politieauto werd gebracht, de tweede agent kreeg een vuistslag in zijn gezicht. Een derde agent voelde zich bedreigd en heeft daarvan aangifte gedaan. De recherche onderzoekt de zaak, aldus de politie.

Agenten kwamen af op een melding dat er een brommer werd vernield en dat iemand zonder licht op de brommer was weggereden. De politiemensen zagen de man rijden en gaven hem een stopteken. Dat werd genegeerd. Toen ze hem wat later zagen staan naast een brommer die op de grond lag, hielde ze hem staande.

De man was volgens de politie verbaal agressief en sloeg een van de agenten in het gezicht. De tweede agent gebruikte pepperspray om de verdachte onder controle te houden, maar die ging er toch vandoor het Melis Stokepark in. Met de noodknop opgeroepen politiemensen hielden de man opnieuw aan. Volgens de politie bleef hij zich verzetten en maakte hij schoppende bewegingen naar de agenten. Hij gaf een agent een kopstoot toen hij naar een politieauto werd gebracht. Twee agenten hebben aangifte gedaan van mishandeling, de derde van bedreiging.