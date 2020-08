Twee aardbevingen bij Weert

Bij het Limburgse Weert zijn vrijdag twee aardbevingen geweest. De eerste, om 11.11 uur, had een kracht van 2,0. Een minuut later was er op ongeveer dezelfde plek een beving met een kracht van 1,7. Beide bevingen gebeurden volgens metingen van het KNMI op een diepte van ongeveer 9 kilometer.

Het gaat om zogenoemde tektonische bevingen. Die worden niet veroorzaakt door gaswinning, zoals de bevingen in Groningen en Drenthe, maar door breuken in de aardkorst.

Op 24 juli was er een tektonische beving met een kracht van 1,1 bij Weert. De eerste van de twee trillingen van vrijdag is de zwaarste tektonische beving in Nederland sinds 3 september 2018. Toen was er een beving met een kracht van 2,0 in de buurt van Venlo.