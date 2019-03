Twee aanhoudingen op toegangsweg naar Urk

Bij een controle op een toegangsweg naar Urk heeft de politie dinsdagavond twee mannen aangehouden. Een van hen kon zich niet legitimeren. De andere man had een honkbalknuppel bij zich. De politie heeft die in beslag genomen.

Politieagenten controleerden dinsdagavond op de toegangswegen naar Urk om te voorkomen dat groepen naar het dorp zouden komen om te vechten. Een ruzie bij een snackbar was maandagavond uitgelopen op een vechtpartij in en bij een huis aan de Noorderpalen, waar zich een groep van ruim vijftig jongeren had verzameld.

Op sociale media gingen berichten rond over een nieuwe confrontatie dinsdagavond. De politie en de gemeente Urk waren daarom extra alert. Maar volgens de politie bleven grote incidenten dinsdagavond uit.

Een 18-jarige Urker werd dinsdag aangehouden voor mishandeling in de woning aan de Noorderpalen, een 21-jarige plaatsgenoot moest mee naar het bureau omdat hij in een filmpje op sociale media dreigende taal uitsloeg en een wapen liet zien.