De politie heeft dinsdag in Dordrecht twee verdachten aangehouden in het kader van een witwasonderzoek. Ook werd voor 1,7 miljoen euro aan onder meer contant geld, bankrekeningen, woningen, panden en voertuigen in beslag genomen.

Het gaat om een 38-jarige man en een 31-jarige vrouw uit Dordrecht. De politie had het tweetal al langer in het vizier en sluit nog meer aanhoudingen niet uit. Het duo zit vast voor verder onderzoek en wordt gehoord.