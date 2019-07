Twee aanhoudingen na vondst drugslab in Esch

De politie heeft twee mensen aangehouden in Esch, nadat in de kelder van een woning in de Noord-Brabantse plaats een drugslab was aangetroffen. Het gaat om een 49-jarige man uit Hengelo en een 40-jarige vrouw uit Hongarije, die in de woning werden aangehouden.

In het drugslab werd amfetamine-olie geproduceerd. Experts in het ontmantelen van dit soort werkplaatsen spreken van een groot lab. Zo werd er onder meer een ketel van 1000 liter aangetroffen en divers drugsafval, waaronder afval dat ontstond bij het maken van MDMA, een werkzame stof in xtc.

De politie heeft aanwijzingen dat er afval geloosd is in het riool en in de nabije omgeving. Naar dit milieudelict wordt onderzoek gedaan. De experts onderzoeken het lab op sporen en ruimen het dan. Dat werk gaat door tot in de avond en moet zorgvuldig gebeuren. Vanwege de aanwezige chemicaliƫn is er altijd risico op gevaarlijke stoffen, gassen, brand en explosies, aldus de politie.