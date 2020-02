Twee aanhoudingen na vondst dode vrouw in Mierlo

De politie heeft twee mensen aangehouden vanwege mogelijke betrokkenheid bij de dood van een 48-jarige vrouw uit Eindhoven. Ze werd op 14 februari dood gevonden in een vakantiehuisje in Mierlo.

Op het lichaam van de vrouw is dinsdag 18 februari sectie gedaan. Dit onderzoek leidt volgens de politie vooralsnog niet tot een antwoord op de vraag of er sprake is van een misdrijf, maar met dat scenario wordt wel rekening gehouden.

De twee verdachten zijn opgepakt omdat ze in bezit waren van spullen van het slachtoffer. Ze zitten nog vast. De politie onderzoekt hun rol.