Twee aanhoudingen na explosie in Rotterdam

De politie heeft in Amsterdam twee verdachten aangehouden na een explosie in een portiekwoning in de Jagthuisstraat in Rotterdam. De explosie ontstond in de nacht van zondag op maandag door een explosief van buiten de woning, die recentelijk ook al werd beschoten, aldus de politie. Er zijn geen gewonden gevallen.

Getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. De auto werd getraceerd in Amsterdam en de twee inzittenden zijn aangehouden. De politie onderzoekt of ze betrokken zijn bij de explosie.

Volgens de politie is de gevel van de Jagthuisstraat flink beschadigd door het gebruikte explosief. Het pand was eerder al gesloten nadat het vorige week donderdag was beschoten. De bewoners van de omliggende portiekwoningen werden tijdelijk opgevangen in de aanwezige politiebusjes. Nadat inspecteurs van Bouw en Woningtoezicht en een explosievenverkenner hadden vastgesteld dat het pand veilig was, konden deze bewoners terug naar huis.

De politie is een groot onderzoek begonnen naar een reeks schietpartijen in het westen en oosten van de stad en onderzoekt of er een verband is tussen meerdere incidenten.