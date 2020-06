Twee aanhoudingen na beschieting op Rotterdammer

De politie van Rotterdam heeft een man en een vrouw aangehouden die worden verdacht van het beschieten van een 69-jarige bewoner van de Treek in de wijk Vreewijk. Hij kreeg in de nacht van woensdag op donderdag meerdere kogels om zijn oren, maar raakte slechts lichtgewond door rondvliegend glas.

Het duo belde in de nacht aan bij de man en begon vervolgens te schieten. De politie trof meerdere kogelinslagen aan in de ramen. Een getuige meldde dat een auto wegreed na de beschieting en met die informatie konden agenten het voertuig achterhalen en tot stilstand brengen aan de Spinozaweg. De inzittenden, een 27-jarige vrouw uit Rotterdam en een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn aangehouden en zitten vast.

De politie onderzoekt nog wie wat precies heeft gedaan en waarom er op de man is geschoten.