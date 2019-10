Twee aanhoudingen in zaak beschoten dakdekkers

In de zaak rond de beschoten dakdekkers in Etten-Leur (Noord-Brabant) zijn nog eens twee mensen opgepakt, een 45-jarige vrouw en een 61-jarige man uit Ossendrecht. Eerder werden al een 63-jarige man en een 60-jarige vrouw uit Etten-Leur opgepakt. Deze laatste is inmiddels vrijgelaten, aldus de politie woensdag.

De dakdekkers waren op 23 september aan het werk op het dak van een pand aan de Marterhof toen ze rond 16.00 uur onder vuur werden genomen. In de buurt van de woning en op nog enkele plaatsen in de buurt heeft de politie hulzen gevonden.

Twee van de dakdekkers zijn inmiddels gehoord door de politie. Zij komen uit Oekraïne. Ook hun Duitse werkgever is gehoord.