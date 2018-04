Twee aanhoudingen in liquidatiezaak uit 2014

In Houten en Purmerend zijn twee mannen aangehouden in verband met de liquidatie van een dertigjarige man uit Amsterdam in 2014. De twee dertigjarige arrestanten worden verdacht van betrokkenheid.

Vier jaar geleden kreeg de politie een melding over een gewonde man die naast een auto lag op de Pieter Jelles Troelstralaan in Zaandam. Het slachtoffer, Alexander Junior Gillis, was neergeschoten. Hulpdiensten konden niets meer voor hem doen. Even later werd in Amsterdam-Noord een brandende auto aangetroffen. Die bleek te zijn gebruikt bij de afrekening.

Gillis stond bekend als gewelddadige ramkraker en overvaller.

Het onderzoek naar de zaak leek dood te lopen en werd in 2015 stopgezet. Begin dit jaar kreeg de politie nieuwe informatie binnen en heropende het onderzoek. De twee aangehouden mannen worden vrijdag voorgeleid.