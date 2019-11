Twee aanhoudingen bij poging plofkraak

Twee mensen zijn opgepakt omdat ze vermoedelijk betrokken waren bij een plofkraak in Amsterdam-Noord. Het duo reed in een bestelbus in de omgeving van de plek, waar drie anderen in de nacht van donderdag op vrijdag een geldautomaat opbliezen. De drie gingen ervandoor zonder buit, meldt de politie.

De verdachten reden van het Buikslotermeerplein in onbekende richting weg op een (motor)scooter. Ze droegen een donkergekleurd regenpak en hadden een grote, zwart met wit geblokte boodschappentas bij zich.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft op de plek geen explosieven meer aangetroffen. De bestelbus van het duo is in beslag genomen.

Het aantal plofkraken in de hoofdstad neemt de afgelopen tijd toe. Het stadsbestuur liet eerder deze week weten op zoek te gaan naar alternatieve locaties voor geldautomaten die te dicht bij woningen staan.