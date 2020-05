Twee aanhoudingen bij beëindigen gijzeling in Zutphen

De politie heeft zondag in Zutphen een einde gemaakt aan een gijzeling van een vrouw in een woning. Een 24-jarige man uit Rotterdam en een 25-jarige Pool zijn aangehouden, meldt de politie op Instagram.

Agenten gingen met getrokken wapens naar het huis aan de Donker Curtiusstraat omdat de verdachten vuurwapens bij zich zouden hebben. Daarvan werden er inderdaad twee aangetroffen en in beslag genomen.

De vrouw was gewond en moest worden behandeld door ambulancepersoneel. De verdachten, van wie er een buiten en een in de woning is aangehouden, zitten vast.