Twee aangehouden jihadverdachten blijven vast

Twee vermeende Syriëgangers die vrijdag onder begeleiding vanuit Turkije terugkeerden naar Nederland en op Schiphol werden aangehouden, blijven voorlopig vast zitten. De rechtbank in Rotterdam vindt dat er voldoende gronden zijn om ze achter slot en grendel te houden, zoals het Openbaar Ministerie (OM) wilde. Het tweetal zou tussen november 2015 en augustus 2017 in Syrië zijn geweest en zich hebben aangesloten bij de islamitische terreurgroep Al Nusra.

Hun proces zou deze week tijdens hun afwezigheid plaatshebben, maar omdat de twee mannen op tijd terug zijn, wordt hun rechtszaak uitgesteld. De aanklager zei dat de verstekzaak „gelukkig is ingehaald door de omstandigheden”, omdat ze erbij kunnen zijn. Maar dat betekent wel dat het onderzoek nog verder gaat. Zo wil het OM ze nog laten verhoren en een psychologisch rapport laten opmaken. Ook zijn de woningen doorzocht van de ouders van de verdachten, Houssaine Z. en Saad C. uit Rotterdam.

Advocaat André Seebregts was tegen de gevangenhouding. Hij voerde onder meer aan dat hij niet voldoende tijd had om zich voor te bereiden op deze vordering. Volgens hem is er bovendien geen deugdelijk bewijs dat de twee daadwerkelijk in Syrië zijn geweest. Zo zouden zij alleen hebben gebeld met een Turks nummer en zijn er alleen pingegevens uit het grensgebied van Turkije en Syrië. Als de twee toch in het strijdgebied waren, dan was het alleen om gewonden van Al Nusra te verzorgen, aldus Seebregts. Hij wees er ook op dat zijn cliënten zelf naar Nederland terug wilden en er geen vluchtgevaar is.

Donderdag gaat de zaak verder, opnieuw pro forma. Het proces tegen een derde verdachte, die samen met Z. en C. uitreisde, gaat dan wel door.