Twee 14-jarigen wagen stap in lokale politiek

Voor zover bekend staan er bij de gemeenteraadsverkiezingen twee veertienjarigen op kandidatenlijsten. Isis Bloemsma staat op de lijst van Voor Tilburg en Simon van de Moosdijk is kandidaat voor de Gemeenschapslijst in Someren.

Mochten de twee in de raad worden gekozen, dan moeten ze nog wel even op de reservebank. Leden van de gemeenteraad moeten volgens de Kieswet minimaal achttien jaar zijn om daadwerkelijk in de raad zitting te mogen nemen. Over ongeveer vier jaar zijn Isis en Simon aan de beurt.

Het verschil tussen de jongste en oudste kandidaat in Someren is met 75 jaar niet mis. Lijstduwer van de Gemeenschapslijst is de 89-jarige Remy Lammers, die de partij in 1962 mede oprichtte.

Isis en Simon zijn dan wel de jongsten, er zijn meer tieners die politieke ambities hebben. Neem Lorenzo van der Weiden. Met zijn 18 jaar staat hij verrassend op plek vijf van de lijst van 50Plus in zijn woonplaats Breda. Lorenzo wil een verbinding leggen tussen jong en oud, zei hij in een interview met een lokale nieuwssite.

Verder zijn er nogal wat zeventienjarigen die op kandidatenlijsten staan:

Bente Ferwerda - GroenLinks Wormerland

Wietse Dijck - PvdA Dongen

Django Wagenaer - D66 Huizen

Feline van Doorn - PvdA Barendrecht

Tom de Nooijer - SGP Oldebroek

Ruben Claus - CDA Brunssum.

Verreweg de oudste kandidaat in het land is Rie Lensen-de Graaff. Zijn is honderd jaar en lijstduwer voor het CDA in Nijkerk. Rie staat op plaats 26.