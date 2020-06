Twaalf mensen in Hoorn opgepakt voor opruiing

Het aantal mensen dat in Hoorn is aangehouden wegens ongeregeldheden rondom een demonstratie, is opgelopen naar twaalf. Zij zitten vast wegens opruiing en openlijke geweldpleging en verblijven op het politiebureau in de stad.

In Hoorn liep vrijdag een demonstratie tegen het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen uit de hand. Het ging mis toen tegenstanders van het standbeeld zich naar het centrum begaven, terwijl zij hun betoging moesten houden buiten het centrum. Er waren schermutselingen en uiteindelijk koos de politie ervoor het standbeeld te omsingelen door zo'n 16 ME'ers. Het beeld staat op de Roode Steen in het centrum van de stad.

Later moest de politie mensen sommeren het centrum van de stad te verlaten. Hiertoe werd een noodverordening ingesteld door de gemeente.

Bij het schoonvegen van het centrum werden nog drie mensen aangehouden. Zij hadden hockeysticks in hun handen en deden volgens de politie vervelend. Zij worden later vannacht wel weer vrijgelaten. Ook is nog iemand aangehouden voor wildplassen.