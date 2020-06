Twaalf jaar geëist voor dodelijke steekpartij Amsterdam

Het Openbaar Ministerie heeft bij de rechtbank in Amsterdam twaalf jaar cel geëist tegen een 34-jarige man wegens een dodelijke steekpartij op Plein ’40-’45 in Amsterdam, op 2 juli vorig jaar. Op klaarlichte dag, te midden van winkelend publiek, zou de man een 22-jarige man hebben neergestoken. Het slachtoffer bezweek een dag later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen.

Een paar dagen voor de steekpartij hadden verdachte en slachtoffer, bekenden van elkaar, ruzie gehad, onder invloed van drank en lachgas. Ook toen was er sprake van geweld: het latere slachtoffer zou de verdachte in het gezicht hebben getrapt, waarna de verdachte hem met een vinger in een oog stak.

Op de bewuste dag kwam het tweetal elkaar weer tegen. De 22-jarige man haalde een schroevendraaier tevoorschijn. De verdachte pakte de sleutels van de snorfiets van het latere slachtoffer en liep vervolgens een winkel in. Daar stal hij een vleesmes, waarmee hij op het slachtoffer afrende. Tijdens een korte worsteling stak de man het slachtoffer met het mes in zijn buik.

Volgens het OM was de verdachte uit op wraak, omdat hij gekrenkt en vernederd zou zijn tijdens de eerdere ruzie. Van zelfverdediging is geen sprake geweest, meent justitie - het was louter een aanval.

De rechtbank doet uitspraak op 24 juni.