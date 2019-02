Twaalf jaar geëist tegen moeder om moorden

Tegen een 39-jarige Apeldoornse vrouw is in hoger beroep twaalf jaar cel geëist omdat ze haar 8-jarige zoon en 6-jarige dochtertje zou hebben vermoord. Het Openbaar Ministerie sprak voor het gerechtshof in Arnhem van van een ‘gruwelijke’ daad.

Aurélie V. zou op 2 oktober 2013 de keel van beide kinderen hebben doorgesneden. Ze heeft bekend. Haar advocaten hebben aangevoerd dat V. handelde onder invloed van antidepressiva die ze slikte. Volgens de advocaat-generaal is dat echter onwaarschijnlijk.

Het OM stelt ook dat V. niet in een opwelling heeft gehandeld, omdat duidelijk is dat ze voorbereidende handelingen heeft gepleegd. Ze sloot deuren en gordijnen, schreef een afscheidsbrief en liep daarna met een keukenmes naar de kamer van haar dochter.

Omdat deskundigen het niet nodig vinden dat V. gedwongen wordt behandeld, vroeg de advocaat-generaal niet om een tbs-maatregel.

De rechtbank in Zutphen veroordeelde V. in 2016 tot negen jaar cel en tbs met dwangverpleging.