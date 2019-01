Twaalf jaar cel voor poging moord op vrouw

Een 51-jarige man uit de Limburgse plaats Kelpen-Oler heeft twaalf jaar cel gekregen voor poging tot moord op zijn vrouw. De rechtbank in Maastricht vond bewezen dat de man haar was gevolgd naar een vakantiehuis in Vijlen, waar ze schoonmaakte, en haar daar drie keer heeft beschoten. De twee waren verwikkeld in een echtscheiding.

De vrouw was in januari vorig jaar bezig spullen in haar auto te leggen toen ze van achteren werd beschoten. Ze werd twee keer geraakt en toen ze zich omdraaide herkende ze haar man, ook al was die verkleed. Hij schoot nogmaals toen ze al op de grond lag. De vrouw heeft de schietpartij ternauwernood overleefd.

Volgens de rechters heeft de man zijn vrouw gevolgd met een gps-tracker en heeft hij ook nog wandelaars bedreigd die op het geluid van de schoten waren afgekomen. Door alle voorbereidingshandelingen acht de rechtbank met voorbedachten rade en dus poging tot moord bewezen. Zo zijn er briefjes gevonden met aantekeningen over wat hij niet mocht vergeten.

De man ontkende oorspronkelijk, maar heeft later bekend.