Twaalf jaar cel voor moord in woonwagen

Een 58-jarige vrouw is veroordeeld tot twaalf jaar cel omdat ze in hun woonwagen in Deventer haar 54-jarige man heeft doodgeschoten. De rechtbank in Zwolle oordeelde dat ze met voorbedachten rade heeft gehandeld toen ze van korte afstand op hem schoot.

De vrouw stelde dat het incident een ongeluk was, maar de rechtbank vindt het waarschijnlijker dat ze bewust handelde omdat ze vier keer heeft geschoten en richtte op vitale delen. Bovendien had ze moeite moeten doen om de revolver uit een hoge kast te kunnen pakken.

Volgens deskundigen is de vrouw licht verstandelijk beperkt. Ze had een afhankelijke positie en paste zich aan aan de gesloten woonwagencultuur, waardoor ze niet in staat was om te ontsnappen uit een slechte relatie.