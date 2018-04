Twaalf jaar cel voor fatale schietpartij

Een 21-jarige man moet twaalf jaar de cel in voor het doodschieten van een 24-jarige man in Amsterdam-Zuidoost. De rechtbank in Amsterdam acht het bewezen dat hij op 10 oktober 2016 met een pistoolmitrailleur het vuur opende op het slachtoffer. Ook moet hij een schadevergoeding van 15.000 euro betalen aan de vriendin van het slachtoffer, die naast haar vriend stond toen hij werd neergeschoten.

Volgens de rechtbank heeft de man het „extreem grote risico genomen op een incident met fatale gevolgen”, door een doorgeladen pistoolmitrailleur bij zich te dragen. Het is een wonder dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen, staat in het vonnis. Op het moment van de schietpartij waren er veel mensen op de Meibergdreef, vlakbij het Academisch Medisch Centrum (AMC), onder wie de zwangere vriendin van het slachtoffer.