Twaalf jaar cel voor doodsteken buurtgenoot Eindhoven

De rechtbank in Den Bosch heeft de 23-jarige Tobias B. veroordeeld tot twaalf jaar cel wegens het doodsteken van de 38-jarige Eindhovenaar Peter Verhoeven. B. stak zijn buurtgenoot meermalen met een mes. De man heeft ontkend dan wel gezwegen. De rechtbank hekelt het feit dat B. geen enkel inzicht heeft gegeven „in zijn beweegredenen voor deze gruwelijke daad”.

Het slachtoffer werd in september 2018 in zijn eigen huis aan de Ockeghemstraat neergestoken. De man kon nog op eigen kracht bij de woning van zijn ouders komen, zo’n 200 meter verderop. Daar bezweek hij aan zijn verwondingen.

B. werd in mei 2019 opgepakt. Zijn DNA is gevonden op de kleding van het slachtoffer. Camerabeelden hebben uitgewezen dat B. op de bewuste avond naar de woning van het slachtoffer liep, twee minuten later weer naar buiten kwam en wegrende. Kort daarna strompelde Verhoeven zwaargewond de woning uit.

Het Openbaar Ministerie zag zijn strafeis in het vonnis bevestigd. De rechtbank bepaalde dat B. de nabestaanden van het slachtoffer ruim 26.000 euro schadevergoeding moet betalen.