Twaalf jaar cel voor doodslaan partner

De rechtbank in Arnhem heeft maandag een 59-jarige vrouw uit Doornenburg in de Betuwe veroordeeld tot een celstraf van twaalf jaar voor de moord op haar 58-jarige partner. Elisabeth van B. doodde haar vriend vorig jaar januari door hem in zijn slaap met een hamer op zijn hoofd te slaan.

De officier van justitie had tijdens de behandeling van de strafzaak op dinsdag 21 april een celstraf van veertien jaar geëist.

Van B. heeft bekend dat ze haar vriend, met wie ze een knipperlichtrelatie had, om het leven bracht. Dat gebeurde in hun woning na een heftige ruzie. Ze zei dat haar vriend zich agressief gedroeg en haar en haar familie bedreigde. De volgende dag belde de vrouw het alarmnummer en vertelde wat er gebeurd was.

Uit onderzoek is gebleken dat de vrouw een persoonlijkheidsstoornis heeft. De rechtbank vindt de vrouw verminderd toerekeningsvatbaar. De vrouw handelde volgens de rechtbank onder invloed van de persoonlijkheidsstoornis toen zij de man vermoorde. Ze leefde al 1,5 jaar in angst voor de man en die angst noemt de rechter reëel, kijkend naar zijn verleden. Daarom viel de straf twee jaar lager uit dan de officier van justitie had geëist.

De rechtbank vindt dat er sprake is van moord met voorbedachte raad. Uit het dossier leidt de rechter af dat de vrouw al eerder speelde met de gedachte de man uit te schakelen. Bovendien liet ze de hamer aanvankelijk liggen toen ze ’s nachts dwaalde rond de woning. Ze besloot daarna alsnog de hamer te halen en ging naar de slaapkamer waar de man lag te slapen. Ze sloeg hem meerder malen op zijn hoofd. De man overleed aan zijn verwondingen.

De vrouw is de nabestaanden van de man 40.000 euro schuldig.