Twaalf jaar cel voor doden van echtgenote met spanband

Voor het doden van zijn echtgenote is een 60-jarige man uit Apeldoorn donderdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van twaalf jaar. Volgens de rechtbank in Zutphen heeft Hameed R. in 2018 zijn vrouw met een spanband gewurgd.

De officier van justitie had zestien jaar geëist tegen de man uit Apeldoorn. De rechtbank legt een lagere straf op, omdat zij niet vindt dat de man heeft gehandeld met een vooropgezet plan.

In eerste instantie leek de dood van de vrouw op zelfmoord, onder meer omdat er geen zichtbare sporen van een worsteling waren. Maar forensisch onderzoek toonde aan dat de man zijn vrouw heeft gedood. Zijn DNA zat op de spanband, op de achterzijde van het shirt en onder de nagel van het slachtoffer.

De Apeldoorner bracht volgens de rechtbank veel en onherstelbaar leed toe aan zijn kinderen. Hij moet aan hen samen een schadevergoeding van in totaal ruim 60.000 euro betalen.