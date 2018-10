Twaalf jaar cel in zaak-Nicole van den Hurk

Het gerechtshof in Den Bosch heeft de 51-jarige Jos de G. in hoger beroep veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf voor de verkrachting van en doodslag op de vijftienjarige Nicole van den Hurk in 1995.

Nicole van den Hurk verdween op 6 oktober 1995. Anderhalve maand later werd haar lichaam gevonden in de bossen tussen Mierlo en Lierop. De zaak bleef lang onopgelost, tot De G. in 2014 in beeld kwam na een DNA-match. De G. heeft eerst jarenlang gezwegen en daarna altijd ontkend.

De rechtbank legde in 2016 vijf jaar cel op, na een eis van veertien jaar. Zowel het Openbaar Ministerie (OM) als De G. tekende hoger beroep aan. In die procedure eiste het OM eind augustus veertien jaar cel.

De ouders van de in 1995 om het leven gebrachte scholiere Nicole van den Hurk uit Eindhoven hebben dinsdag emotioneel en opgelucht gereageerd op de veroordeling in hoger beroep van Jos de G. (51). Het hof in Den Bosch verklaarde bewezen dat De G. het meisje heeft verkracht en gedood. „Eindelijk gerechtigheid”, aldus de vader van het meisje.