Twaalf bewoners asielzoekerscentrum Delfzijl besmet met corona

In een asielzoekerscentrum in het Groningse Delfzijl zijn sinds eind vorige week twaalf bewoners positief getest op het coronavirus. Alle geïnfecteerden zijn in isolatie geplaatst en hun huisgenoten zitten in quarantaine, laat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) weten. Vijf asielzoekers die tot een risicogroep behoren, zijn vrijwillig overgeplaatst naar een andere locatie.

De eerste infectie dook eind vorige week op, toen een bewoner van het azc zich met klachten meldde bij de medische dienst. Uit het contactonderzoek dat volgde toen deze bewoner positief testte, kwamen nog meer besmettingen naar voren. „Rondom de personen die bij deze testen eveneens met het virus besmet bleken te zijn is vervolgens wederom contactonderzoek verricht, wat tot nu toe leidde tot het aantal van twaalf bevestigde coronabesmettingen”, aldus het COA.

Meerdere activiteiten in en rond het asielzoekerscentrum zijn opgeschort wegens de infecties. De rest van de mensen die in het opvangcentrum verblijven is verzocht extra goed de coronaregels in acht te nemen en aan de bel te trekken bij klachten.