Twaalf arrestaties bij landelijke intocht

Bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Apeldoorn zijn twaalf mensen opgepakt, aldus de politie zaterdag.

Elf arrestanten hoorden bij anti-islambeweging Pegida. Onder de opgepakte demonstranten was Pegida-voorman Edwin Wagensveld. De twaalfde arrestant is een 41-jarige vrouw uit Rheden, die om onbekende redenen een steekwapen bij zich had.

Drie mannen uit Utrecht en Leiden die donderdag en vrijdag werden opgepakt wegens opruiing op sociale media zijn zaterdag naar huis gestuurd. Ze moesten Apeldoorn direct verlaten op last van de officier van justitie. Justitie neemt nog een besluit over hun vervolging, zegt de politie.

De politie is tevreden over het verloop van de intocht in Apeldoorn en schat dat er 25.000 mensen op af zijn gekomen.