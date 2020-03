Tv-toespraak koning Willem-Alexander om coronavirus

Koning Willem-Alexander spreekt vrijdagavond het land via de televisie toe over de coronacrisis. De toespraak wordt om 19.00 uur uitgezonden door de NOS, RTL, SBS en enkele regionale omroepen.

Afgelopen maandag richtte ook premier Mark Rutte zich tot de bevolking in een toespraak vanwege de grote gevolgen van het virus. Daar keken in totaal zo'n 7 miljoen mensen naar, meldde Stichting KijkOnderzoek.

Willem-Alexander is niet de eerste vorst die het volk toespreekt. Onder anderen koning Filip van België, koning Harald van Noorwegen en koningin Elizabeth van het Verenigd Koninkrijk hebben de bevolking eerder deze week al een hart onder de riem gestoken. Ze riepen op tot solidariteit en vriendelijkheid in deze onzekere tijden.

De coronacrisis raakt ook het koninklijk gezin. Willem-Alexander, Máxima en hun drie dochters doen aan social distancing, sinds ook in de Oostenrijkse gemeente Lech coronabesmettingen zijn vastgesteld. De koninklijke familie was eind februari op vakantie in het skioord. Het gezin houdt in ieder geval tot en met 21 maart afstand van anderen.