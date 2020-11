Tussenstand VS: Biden 21.705 stemmen voor in Pennsylvania

De voorsprong van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden op president Donald Trump in de cruciale swing state Pennsylvania (20 kiesmannen) blijft groeien. Biden had daar vrijdag rond 20.00 uur Nederlandse tijd nog 13.558 stemmen meer dan Trump, dat aantal staat nu op 21.705.

De twee liggen 0,3 procent uit elkaar, met 49,5 procent voor Joe Biden en 49,2 procent van de stemmen voor Donald Trump. Als Biden zijn voorsprong in Pennsylvania niet meer kwijtraakt, heeft hij genoeg kiesmannen om de presidentsverkiezingen te winnen. Biden heeft volgens sommige nieuwszenders inmiddels 253 kiesmannen binnengehaald. Met de 20 kiesmannen van Pennsylvania heeft hij meer dan de benodigde 270 behaald.

In een paar belangrijke swing states worden nog stemmen geteld. Sinds vrijdag heeft Biden de leiding genomen in staten Pennsylvania en Georgia (16 kiesmannen), waar eerder Trump voor stond. Ook in Nevada (6) en Arizona (11) staat Biden voor.

Ongeveer 96 procent van de stemmen nu is geteld in Pennsylvania. In onder meer de steden Philadelphia, Pittsburgh en Allentown, Democratische bolwerken, moeten nog vele duizenden stemmen geteld worden.

Doordat er momenteel vooral briefstemmen van Democratische kiezers in stedelijke districten worden geteld, is te verwachten dat Biden zijn voorsprong in Pennsylvania niet meer kwijtraakt.