Tussenstand noodhulp Sint-Maarten 4,3 miljoen

De opbrengst voor de inzamelingsactie Nederland helpt Sint-Maarten is opgelopen tot 4,3 miljoen euro. De donaties komen binnen op giro 5125. Vrijdag is de nationale actiedag op radio en televisie voor het door orkaangeweld getroffen eiland.

Inmiddels komt de voedsel- en waterdistributie op gang. Bewoners melden zich aan om daarbij te helpen. Vanuit Nederland is een nieuwe hulpvlucht van het Rode Kruis met 8 ton aan hulpgoederen, waaronder dekzeilen en gereedschap om de huizen te repareren op Curaçao aangekomen.

Algemeen directeur Gijs de Vries van het Nederlandse Rode Kruis is geschokt over wat hij op het eiland aantreft. „De ravage is enorm en er is nog veel hulp nodig. Veel mensen zijn alles kwijt en slapen op hun eigen terrein in de buitenlucht.”

De nationale actiedag Nederland helpt Sint Maarten is vrijdag vanuit het actiecentrum in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Radio en tv zullen dan de hele dag aandacht besteden aan de gevolgen van orkaan Irma.