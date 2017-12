Tussenlanding Schiphol om gedrag passagiers

Een vliegtuig dat onderweg was van Hamburg in Duitsland naar Birmingham in Engeland heeft zondagmiddag een tussenlanding gemaakt op Schiphol. Twee passagiers aan boord hadden zich dusdanig gedragen dat de gezagvoerder het nodig vond uit veiligheidsoverwegingen de tussenstop te maken. Dat meldt een woordvoerder van de marechaussee na een bericht hierover van NH Nieuws.

De twee gingen op Schiphol van boord. De marechaussee stelde echter vast dat dat ze geen strafbaar feit hadden gepleegd. Ze moeten met een ander vliegtuig verder reizen.

Om welke luchtvaartmaatschappij het ging en waar het afwijkende gedrag uit bestond, kon de woordvoerder niet zeggen.