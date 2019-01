Turkse krant moet rectificeren over Yazir

De Turkse krant en website Sabah moet uitlatingen over het voormalige Rotterdamse CDA-raadslid Turan Yazir rectificeren. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald in een zogeheten bodemprocedure.

In diverse artikelen beschuldigde Sabah het ex-raadslid ervan lid te zijn van de Gülen-beweging en bestempelde de krant hem als ‘verrader’. Ook was hij volgens Sabah betrokken bij oplichting en het doorgeven van namen van Turkse burgers aan de Nederlandse politie.

Volgens de rechtbank was het niet onrechtmatig te berichten over banden tussen de Gülen-beweging omdat Yazir in een interview zelf ook over Gülen heeft gesproken. De Gülen-beweging is de beweging van prediker Fethullah Gülen. Die is volgens de Turkse regering verantwoordelijk voor de mislukte coup in 2016. De krant is niet verantwoordelijk voor via social media geuite bedreigingen aan het adres van Yazir, aldus de rechter.

In juni 2017 won Yazir al een kort geding dat hij aanspande tegen de in Duitsland gevestigde krant, met dezelfde uitkomst.

De krant moet onder meer herroepen dat Yazir namen aan de Turkse politie heeft doorgegeven. Als een rectificatie uitblijft, moet de krant een eenmalige dwangsom van 25.000 euro betalen.