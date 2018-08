„Turks consulaat bekogeld met 3 explosieven”

Een 34-jarige Nederlander heeft zaterdagavond drie zelfgemaakte explosieven naar het Turkse consulaat in Amsterdam gegooid. Dat zegt de Turkse consul-generaal in Amsterdam, Tolga Orkin, op de Turkse nieuwssite TRT Haber.

Volgens Orkun blijkt uit camerabeelden dat de aanvaller drie zelfgefabriceerde explosieven naar het gebouw gooide. Het eerste projectiel viel brandend in de tuin, een tweede bij de entree van de hoofdingang. Een derde, gefabriceerd van bij elkaar gebonden spuitbussen, richtte geen schade aan. Door de bekogeling van het gebouw op het Museumplein ontstond een klein brandje.

In verband met het incident is een verdachte aangehouden. Bij die aanhouding is een waarschuwingsschot gelost. De politie bevestigde zondag dat een 34-jarige man is opgepakt, maar doet geen uitspraken over de nationaliteit. Wat het motief is geweest, is nog niet duidelijk.