Tupan nieuwe baas Drents Museum

Harry Tupan is de nieuwe algemeen directeur van het Drents Museum in Assen. Hij volgt Annabelle Birnie op. Tupan was al waarnemend directeur.

„Als hoofd commerciële zaken, hoofd collecties en presentaties en adjunct-directeur heeft Harry de afgelopen jaren in belangrijke mate bijgedragen aan het succes van het Drents Museum. Bovendien is de overtuiging van de raad van toezicht dat hij kan rekenen op brede steun binnen en buiten de organisatie”, verklaart Han Noten, voorzitter van de raad van toezicht, de keus.

Harry Tupan (Hoogeveen, 1958) studeerde museologie aan de Reinwardt Academie in Amsterdam en kunstgeschiedenis en archeologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.