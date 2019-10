Tunnel onder Kamp Amersfoort ontdekt

Onder Kamp Amersfoort is een tunnel ontdekt die het gevangenenkamp verbond met het SS-deel. Oud-gevangen maakten in hun memoires al melding van de tunnel, maar pas zeer recent kon er gericht gezocht worden. Daarbij hebben de onderzoekers de ondergrondse verbindingsgang blootgelegd.

In het toenmalige kamp was het terrein met de barakken voor de gevangenen strikt gescheiden van het deel met de SS. Dat was omgeven door hoog prikkeldraad en wachttorens, met een houten toegangspoort. De nu uitgegraven tunnel werd echter veelvuldig gebruikt door bewakers om gevangenen snel onder de draadversperring door te loodsen, bijvoorbeeld naar de administratie.

Een „unieke vondst”, aldus directeur Willemien Meershoek. „De tunnel is een belangrijke ontdekking uit de verschrikkelijke geschiedenis en zal onderdeel gaan uitmaken van het verhaal van Kamp Amersfoort dat wij willen blijven vertellen.” Bezoekers kunnen de tunnel bekijken op vrijdag 18 oktober tussen 15.00 uur en 18.00 uur.

Zo’n 20.000 mensen zijn vanuit Kamp Amersfoort naar andere concentratiekampen gestuurd.