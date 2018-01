Tulpen waren schot in de roos voor Xi

In de tijd van ver ontwikkelde technologie werkt tulpendiplomatie nog steeds. Dat blijkt uit de bijzonder te noemen uitnodiging die koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben ontvangen van de Chinese president Xi Jinping. Amper twee jaar na het staatsbezoek van het koningspaar aan de Volksrepubliek heeft Xi hen teruggevraagd voor een bliksembezoek.

Dat dit plaatsvindt vlak voor het Chinese Nieuwjaar, maakt het ook opmerkelijk omdat China in die periode eigenlijk ‘op slot’ gaat omdat de hele bevolking aan de wandel is om de feestdagen op en rond de geboortegrond met familie door te brengen. Xi vond een etentje en gesprek met koning en koningin echter de moeite waard en ook premier Li Keqiang ontvangt hen op 7 februari in Peking , zo is nu bekendgemaakt.

President Xi bewaart goede herinneringen aan zijn eigen historische staatsbezoek aan Nederland, in maart 2014. Die visite was gekoppeld aan de nucleaire top in Den Haag, maar de hartelijke ontvangst én het uitstapje naar de Keukenhof zijn niet vergeten. Dat zijn echtgenote Peng Liyuan toen een tulp mocht dopen, die ze de naam ‘Cathay’ gaf, droeg daar zeker aan bij, zo menen waarnemers. In China was meteen een massale vraag naar de nieuwe tulp.

Xi nodigde de koning destijds meteen uit voor een tegenbezoek, een kans die in Den Haag meteen met beide handen werd aangegrepen. Staatshoofden staan in de rij om op bezoek te gaan in Peking, en wie kan voorsorteren in de aandacht van de steeds sterker wordende wereldmacht, is daar blij mee. Ook tijdens de visite aan Peking klikte het tussen beide echtparen, al moest koningin Máxima zich vanwege een nierbekkenontsteking vermannen om toch aan te schuiven aan het staatsbanket. Dat ze ondanks haar ziekte aanwezig was, werd zeer gewaardeerd.

Het koningspaar zal bij het korte werkbezoek - Willem-Alexander is één dag in China en reist dan naar Zuid-Korea, de koningin blijft twee dagen - andermaal de aandacht vestigen op gezamenlijke belangen die China en Nederland hebben, zoals goed gebruik van water en duurzame stedenbouw. Koningin Máxima zit ook aan bij een rondetafelgesprek over Green Finance, waarbij economische groei samen gaat met het reduceren van CO2, vermindering van afvalstromen en het beter benutten van natuurlijke hulpbronnen.